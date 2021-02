Noś je jak chcesz i wytwarzaj energię. To urządzenie to przełom!

W magazynie Science Advances zostało opisane interesujące urządzenie, opracowane przez naukowców z USA oraz Chin, które ma zmienić nas w chodzące baterie. Rozciągliwy gadżet można nosić jak bransoletkę lub pierścionek, a jego działanie opiera się na zamianie energii cieplej w elektryczną.

Twórcy nowatorskiego akcesorium tłumaczą, że ich urządzenie jest w stanie wygenerować 1V prądu z każdego centymetra kwadratowego skóry osoby noszącej. Innymi słowy – gdyby było ono połączone ze smartbandem, nie trzeba by było martwić się o zasilanie. Swoją drogą, urządzenie o takiej powierzchni wytworzyłoby około 5V prądu.

Upraszczając cały proces, który możecie zobaczyć w filmie powyżej, chodzi o to, że ludzkie ciało się nagrzewa, a później wytraca tę energię do otoczenia, więc niejako się ona marnuje. Zadaniem urządzenia jest wychwycenie tej energii i przetworzenie jej za pomocą generatora termoelektrycznego na prąd. Im więcej ciepła zostanie przejęte przez gadżet, tym więcej energii elektrycznej zostanie wytworzone.

Twórcy konceptu zwracają uwagę na to, że ich urządzenie może być noszone non stop i stale pracować, dostarczając innym akcesoriom niezbędnego prądu. W przyszłości takie rozwiązanie mogłoby zastąpić wymienialne baterie i tym samym przysłużyć się do ochrony środowiska. Za około 5–10 lat będziemy mogli zobaczyć te miniaturowe generatory w powszechnym użyciu.

