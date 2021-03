Polestar Re:Move może zawrócić rynkiem. Czy w ogóle się pojawi?

Na ulicach coraz częściej widujemy elektryczne pojazdy – od hulajnóg przez rowery, samochody i monocykle czy inne jeździki. Polestar nawiązało współpracę z projektantem Konstantinem Grcicem, tworząc koncept nowego pojazdy. Re:Move wydaje się dość dziwny, ale może się przyjąć.

Wyobraźcie sobie trójkołową hulajnogę elektryczną z dodatkowym miejscem na bagaż. I to całkiem sporo bagażu. Na Re:Move miałoby się zmieścić obciążenie do 600 funtów, czyli około 270 kilogramów. Ogromnym plusem jest to, że pojazd miałby być aluminiowy, a materiał miałby pochodzić z odzysku.

Re:Move mógłby nie przyjąć się wśród zwykłych ludzi, ale gdyby służył kurierom miejskim do rozwożenia paczek, to mogłoby mieć sens. Zapewne jego prędkość podlegałaby ograniczeniom tak, by był bezpieczny dla rowerzystów czy przechodniów, więc tym bardziej brzmi to nieźle.

Polestar wspomina, że pierwsza wersja Re:Move pojawi się już jesienią 2021 roku, a niebawem poda więcej informacji na temat nowego projektu. Czekamy z niecierpliwością na nowy eko-jeździk. Takie pojazdy zawsze przykuwają naszą uwagę, bo przecież klimat jest najważniejszy! Oby tylko cena była sensowna.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl