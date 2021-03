Luxtorpeda w doskonałej jakości. Oto zrekonstruowany cyfrowo cud 20-lecia międzywojennego

SAx 90 o numerach od 081 do 085 to legendy polskiej kolei. Te szybkie jak na lata 30. XX wieku wagony motorowe wywoływały ciarki na plecach każdego miłośnika pociągów. Do dzisiaj można śmiało nazwać je cudem techniki 20-lecia międzywojennego. Oczywiście Luxtorpedy kursowały jedynie na wybranych trasach, a na przejażdżkę mogli sobie pozwolić jedynie zamożni obywatele.

Za produkcję polskiej Luxtorpedy odpowiadał zakład Fablok. Rozstaw osi wynosił 3,07 metra, a długość 22,5 metra. Przy masie 22 ton, wagony mogły przewieźć nawet do 56 pasażerów na miejscach siedzących. 2 silniki diesla miały po 6 cylindrów i po 92 kW mocy. Zużywały przy tym 15,2 kg paliwa na 100 km i pozwalały rozwinąć prędkość do 115 km/h (konstrukcyjnie).

Radek Grec zajmujący się animacjami 3D postanowił odtworzyć legendę Luxtorpedy w świecie cyfrowym. Włożył w to bardzo dużo pracy. Modelowanie 3D trwało ok. 2 miesięcy, a na znalezienie oryginalnej czcionki PKP z okresu działania Luxtorped Radek poświęcił kilka dobrych godzin.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

— Po stworzeniu modelu nagrałem kilka ujęć szlaków kolejowych, na które nałożyłem model. Do tego musiałem stworzyć kilka scenerii od podstaw – one są widoczne w ujęciach zimowych – mówi w rozmowie z portalem Rynek Kolejnowy autor pracy.

Całość wirtualnego nagrania robi naprawdę ogromne wrażenie. Nic dziwnego, że Luxtorpedy cieszyły się takim zainteresowaniem. W końcu, kto nie chciałby się przejechać dobrze działającą i szybką koleją na polskich torach…?

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl