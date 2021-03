Ptaszki śpiewają, że Snap wypuści okulary do AR i… drona do selfie!

Snap Spectacles to okulary służące do nagrywania filmików i robienia szybkich zdjęć (ang. snapshot) na potrzeby aplikacji Snap (dawny Snapchat). Zachód je naprawdę lubi, a producent zamierza to wykorzystać.

Nowe okulary Spectacles mają być znacznie bardziej zaawansowane niźli poprzednie 3 wersje. Tym razem mają obsługiwać elementy rozszerzonej rzeczywistości (ang. augumented reality). Według The Information, nowa edycja gadżetu nie będzie przeznaczona dla zwykłych konsumentów, a dla programistów i content creatorów. Brzmi to dość interesująco, patrząc wciąż, że mówimy o produkcie pierwotnie kierowanym do użytkowników mediów społecznościowych.

Jeśli chodzi o drona, nie jest niczym tajnym to, że Snap pracuje nad takim urządzeniem od lat. Póki co, nie było nam dane zobaczyć tego urządzenia, ale wychodzi na to, że ten moment zbliża się wielkimi krokami. Dron ma służyć do robienia selfie i prawdopodobnie będzie kierowany do szarego Kowalskiego (bez urazy!).

W branży mówi się o tym, że Snap zainwestował blisko 20 milionów dolarów w firmę Zero Zero Robotics. Celem tej współpracy ma być stworzenie składanego drona niewielkich rozmiarów. Kieszonkowe drony są na rynku od dłuższego czasu, więc nie będzie to raczej niczym przełomowym. Ot, kolejny bezzałogowiec z algorytmem śledzenia obiektu.

O ile nowe okulary mogą pojawić się w maju 2021 roku, tak nie ma żadnych informacji dotyczących drona. Nie wiadomo, czy w ogóle powstanie, a jeśli tak, to kiedy.

