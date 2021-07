Rosjanie skonstruowali broń palną, która sprawdzi się pod wodą. Jest niebezpieczna! Walka pod wodą, gdzie mogłaby wystąpić konieczność użycia broni palnej, to rzadkość. Dotychczas w starciach dystansowych były stosowane harpuny lub rakiety podwodne w przypadku okrętów. Rosja postanowiła dać żołnierzom nową broń, która będzie skuteczna nad wodą, jak i pod. © Rostec

Za konstrukcję podwodnych karabinów szturmowych ADS odpowiada rosyjska firma Rostec. Jest to broń wysoce precyzyjna, która ma sprawdzić się w różnych warunkach. W magazynku (takim samym jak w AK-47) znalazło się 30 naboi w rozmiarze 5,45 x 39 mm.

Firma wypuściła również serię pocisków specjalnie opracowanych do walki pod wodą. Oprócz tego, karabiny są wyposażone w podlufowy wyrzutnik granatów o rozmiarze 40 mm. Zasięg dokładnego celowania ADS na głębokości 5 m wynosi do 25 metrów, natomiast na głębokości 20 metrów jest to 18 m.

ADS ma zastąpić wyposażenie Specnazu z lat 70. Wówczas były to karabinki APS, które pozwalały na wystrzelenie małego harpuna na odległość ok. 30 metrów pod wodą lub 100 metrów nad wodą. Ta broń nie była zbyt precyzyjna ze względu na brak gwintowania lufy oraz małą moc.

W historii zbrojnej Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza podczas trwania zimnej wojny, odnotowano przykłady wykorzystywania zwierząt podczas walk podwodnych. Rosjanie, jak i Amerykanie, tresowali nie tylko lwy morskie czy delfiny, ale również belugi. Odnośnie tych ostatnich, wiadomo, że takowe przechodziły szkolenie jeszcze w 2019 roku, by służyć rosyjskiej armii. Amerykanie natomiast korzystali z wytresowanych delfinów do obrony wybrzeży Wietnamy podczas wojny.

Więcej o specyfikacji i historii ADS przeczytacie na WP Tech.

