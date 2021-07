HyperloopTT – koncept, który może zmienić świat transportu na zawsze

Po to, by zrozumieć cały zamysł, trzeba najpierw dowiedzieć się, czym właściwie jest hyperloop. To technologia opracowana przez Teslę oraz SpaceX. Udostępniając ją do publicznego wykorzystana na podstawie otwartego źródła, Elon Musk chce zachęcić inżynierów i firmy do jej rozwoju.

W ten sposób technologia się rozwinie, a świat będzie mógł otrzymać niesamowite rozwiązania. Początkową ideą hyperloop był bezzałogowy transport ludzi, który byłby szybki, tani i bezpieczny. Na domiar wszystkie miałby być ekologiczny, bo oparty na elektryczności oraz torach magnetycznych.

Tak mógłby wyglądać pojedynczy transporter.

HyperloopTT to zdecydowane spełnienie wizji Muska. Firma o tej samej nazwie przy współpracy z hiszpańską spółką Mormedi postanowiła przedstawić publiczności swój projekt, który opiera się na sieci połączeń szybkiej kolei oraz transportu bezzałogowego. Jednak nie chodzi tu o ludzi, a o transport przemysłowy. Całość linii miałaby być zarządzana zdalnie z centrum dowodzenia w formie zajezdni HyperPort, w której elektryczne pociągi-kontenery byłyby ładowane.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Operatorzy portów nadzorowaliby całość, nie musząc nawet wychodzi z biura. Dziennie miałoby kursować około 2800 transporterów o długości od 6 do 12 metrów. Ich prędkość w założeniu mogłaby wynosić nawet 600 km/h. Wyobrażenie na temat przyszłości transportu, które powstało w głowie prezesa HyperloopTT Andreasa De Leona wydaje się bardzo interesujące. Skąd jednak pomysł na tak małe transportowce?

Z odpowiedzią przychodzi Jamie Moreno, prezes Mormedi, którzy zwraca uwagę na to, że autonomiczne samojezdne kontenery szynowe miałoby zastąpić ciężarówki, a nie pociągi. W ten sposób zyskałby również przemysł motoryzacyjny, ponieważ mógłby produkować więcej samochodów na potrzeby prywatnych użytkowników lub, co brzmi jak utopia, zredukować ilość wytwarzanych pojazdów na rzecz ochrony środowiska.

Projekt HyperloopTT rozpoczął się w 2018 roku, gdy do prototypów kapsuł wsiedli ludzie. Wówczas firma myślała o przewozie ludzi i konstruowaniu pociągów z przedłużeniem transportowym, które miałyby długość do 100 metrów.

HyperPorty byłyby węzłami komunikacyjnymi, w których można by było przeładowywać maszyny.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl