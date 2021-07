Nowe źródło czystej energii i pieniędzy. Wystarczy skorzystać z toalety

Agencja Reutera poinformowała o przełomowym pomyśle. Na Politechnice w Ulsan (Korea Południowa) powstał niezwykły projekt, który pozwoli studentom nie tylko zasilić budynek ekologiczną energią, ale również zasili ich konta. Wszystko, co muszą zrobić, to skorzystać z toalety.

Profesor Cho Jae-woen opracował toaletę BeeVi, która wykorzysta odchody do wytworzenia energii. Według jego bada, 500 gramów ekskrementów, czyli mniej więcej tyle, ile wypróżnia dziennie przeciętny człowiek, wystarczy do wyprodukowania 50 litrów lotnego metanu. To natomiast przekłada się na 0,5 kWh prądu. Jest to wystarczająca ilość, by pozwolić na przejażdżkę samochodem elektrycznym na odległość 1,2 km.

Jakby tego było mało, osoby korzystające ze specjalnych toalet otrzymają za to zapłatę. Każdy, kto użyje BeeVi otrzyma 10 Ggooli dziennie (autorska kryptowaluta Cho). Pieniądze mogą być wymienione na różne rzeczy na uczelni – kubek gorącej kawy, zupkę chińską, owoce czy nawet książki. Wszystko, co trzeba zrobić, to zeskanować indywidualny kod QR.

Toaleta BeeVi ma wbudowaną pompę ssącą, która przesyła odchody do ukrytego zbiornika, ograniczając w ten sposób zużycie wody. Rozkładem fekaliów zajmują się bakterie, a skutkiem tego jest produkcja metanu. Ten natomiast jest magazynowany w specjalnych kontenerach i służy do podgrzewania zbiorników z wodą, z których para napędza turbiny prądotwórcze.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl