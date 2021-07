Takiej maseczki jeszcze nie było. Ma mikrofon, głośnik i... oczyszczacz powietrza

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 przyzwyczaiła nad do chodzenia w maseczkach. Nie wiadomo tak naprawdę gdzie i jak długo będą one jeszcze wymagane. Niestety nie jest to komfortowe dla wielu osób, które narzekają na problemy z oddychaniem, zbieranie wilgoci czy brak możliwości swobodnego kontaktu.

Rozwiązaniem na powyższe problemu może być maseczka LG PuriCare Wearable Air Purifier w najnowszym wydaniu. Pierwowzór został zaprezentowany w 2020 roku i był wyposażony w 3 wiatraki oraz filtr HEPA. Kilka miesięcy później zapowiedziano datę wejścia na rynek ulepszonej wersji.

Według najnowszych zapowiedzi producenta, maseczka LG kolejnej generacji będzie mniejsza, lżejsza i otrzyma nowe funkcje. Technologia VoiceOn będzie automatycznie rozpoznawała, kiedy zaczynamy mówić i wzmocni nasz głos z wnętrza maseczki i przekaże go do głośników na zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziemy musieli już narzekać na problemu z komunikacją.

Mimo tego, że nowa wersja maski będzie lżejsza ze względu m.in. na mniejsze silniki obsługujące wiatraki, to nie ucierpiała ona na baterii, a wręcz przeciwnie. Wewnętrzny akumulator ma powiększoną pojemność z 820 mAh do 1000 mAh, co ma pozwolić na 8 godzin nieprzerwanej pracy. Ładowanie akumulatora do pełnego ma potrwać jedynie 2 godziny.

Nowa maseczka LG PuriCare Wearable Air Purifier pojawi się w sierpniu 2021 roku w Tajlandii. Nie mamy póki co informacji na temat jej sprzedaży w innych krajach. Wiemy jedynie, że zależy to od wewnętrznych regulacji konkretnych regionów. Nie została również podana cena urządzenia.

