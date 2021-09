Ring Always Home Cam. Amazon przedstawia swojego drona monitorującego

Ring Always Home Cam jest niesamowicie prostym urządzeniem. To skrzynka, której wieczko samo się podnosi, a właściwie wzlatuje ku górze na 4 śmigłach, a wraz z nimi kamerka. Ten dron monitorujący wygląda zupełnie jak urządzenie z filmów science-fiction i właściwie tak się zachowuje.

Urządzeniem nie można sterować samodzielnie. Zadaniem użytkownika jest ustalenie trasy lotu drona, a ten będzie poruszał się ściśle po określonej ścieżce. Dzięki temu nie będziemy musieli praktycznie niczym się martwić. Dzięki czujnikom i zaplanowanej trasie, dron nie rozbije się o ścianę, nie zablokuje się i będzie nam stale dostarczał podglądu tego, co dzieje się w naszym mieszkaniu.

Ring Always Home Cam pozwala na strumieniowanie wideo w rozdzielczości Full HD prosto do aplikacji Ring na smartfonie użytkownika. Jeśli chodzi o aktywowanie drona, można to zrobić ręcznie z poziomu urządzenia mobilnego lub zespolić Ring Alarm, czyli specjalnym czujnikiem.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Jeśli dron nie jest użytkowany, spoczywa on w swojej stylowej obudowie, która jest jednocześnie stacją ładującą. Niestety tu zaczynają się schody, i nie chodzi o to, że nie są one przeszkodzą dla Ringa Always Home Cam. Problem polega na ekstremalnie krótkiej żywotności baterii, która pozwala jedynie na 5 minut nieprzerwanego lotu.

Z punktu widzenia filozofii produktu, żywotność baterii nie jest problematyczna, ponieważ urządzenie jest aktywowane tylko w chwili, gdy wymaga tego sytuacja lub zażyczy sobie tego użytkownik. Always Home nie lata non stop po mieszkaniu.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem Ring Always Home Cam, musicie zapisać się do specjalnego programu, w którym otrzymacie specjalne zaproszenie. Dron nie jest obecnie dostępny od ręki. Jego cena wynosi 250 dolarów, czyli ok. 1000 złotych.